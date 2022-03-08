Kadınlar Günü'nün tarihçesi

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür.

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde yaklaşık 40 bin tekstil (dokuma) işçisi kadın, daha iyi çalışma koşulları için fabrikada greve başladı. Ancak polisler kadın işçilere müdahale ederek greve katılanları fabrikaya kilitledi. Daha sonra fabrikada çıkan yangında kaçamayan 120 kadın işçi yanarak can verdi. Bu olaydan 53 sene sonra (26 – 27 Ağustos 1910) Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılması önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

TÜRKİYE’DE KADINLAR GÜNÜ

Türkiye’de ise ilk kez 1921 yılında “8 Mart Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlandı. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın olarak kutlanmaya devam etti. Kutlamalar kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra cunta yönetimi tarafından 4 yıl süreyle kutlamalar yasaklandı. 1984’ten itibaren çeşitli kadın örgütleri tarafından düzenli olarak kutlanmaya devam ediliyor.

ANMA MI KUTLAMA MI?

Bir hak arama mücadelesi sonrası yaşanan elim olayın tarihi baz alınarak belirlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, 'kutlama' mı yoksa 'anma' etkinliği mi olduğu tartışmaları net bir cevap bulmuş değil. Hak arama mücadelesinin sonucunda ortaya çıktığı için ve bu uğurda ölen işçiler nedeniyle 'anma' yapanlar da yok değil. Ancak hediyeleşerek ve mesajlaşarak kutlama yapanların sayısı da bir hayli fazla.