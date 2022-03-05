Kadın ve öğrencilere Kayserispor maçları ücretsiz

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kaysersipor taraftarına destek vermek için bir kampanya başlattı. Sarı Kırmızılı kulüp sezon sonuna kadar maçlara gelmek isteyen kadın taraftarların vizesi güncel olan Passolig katlarıyla Passolig gişelerinden ücretsiz bir şekilde her maç öncesi bilet alabileceklerini açıkladı. 7 - 18 yaş aralığındaki öğrencilerin ise öğrenci belgeleri ve vizesi güncel Passolig kartlarıyla yine aynı şekilde her maç öncesi Passolig kartlarına gişelerden ücretsiz şekilde bilet tanımlatabilecek. Ayrıca 7 yaş altı çocuklar ise Passolig zorunluluğu olmadan ebeveynleri ile birlikte müsabakaları sezon sonuna kadar ücretsiz izleyebilecekler.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre oluşan fiyat farkı yönetim kurulu tarafından karşılanacak.