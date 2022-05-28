Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi

Kayseri'de görev yapan kadın 112 ambulans personeline, hastaların güvenliğini artırmaları ve daha etkin sağlık hizmeti sunmaları amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) verildi.

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  • 28.05.2022 12:16
  • Güncelleme: 28.05.2022 14:34
Kadın sağlık çalışanlarına 'ambulans sürüş teknikleri eğitimi' verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de görev yapan kadın 112 ambulans personeline, hastaların güvenliğini artırmaları ve daha etkin sağlık hizmeti sunmaları amacıyla ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) verildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nce düzenlenen eğitime, ambulanslarda görevli 16 kadın personel katıldı. 4 gün süren eğitimde kursiyerlere sürüşe hazırlık ve ambulanslarda siren kullanımı hakkında bilgiler verilerek, ileri sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak gösterildi.

Eğitim hakkında bilgiler veren Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer, “6 eğitmen ve 16 kadın kursiyerin katıldığı ambulans sürüş teknikleri eğitimimizin son günündeyiz. 4 gün süren eğitimimizin diğer eğitimlerimizden farkı sadece kadın personelimize yönelik olması. Burada amacımız karşımıza çıkabilecek her türlü zorlukta erkek ve kadın personelimizin bir bütün olarak beraber hareket edebilmesini sağlamak. Bu anlamda eğitime katkısı olan tüm eğitmenlere teşekkür ediyor kursiyerlerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Mesleğe 2004 yılında başladığını söyleyen kursiyer Hacer Gökbulut ise, “Acil Tıp Teknisyeniyim, 112’nin birçok bölümünde çalıştım. Meslek hayatıma hastane ile başladım. Sonrasında birçok farklı acil sağlık istasyonda görev aldım. Görevimin getirdiği her şeyi yapmaya çalıştım. Bu eğitime, bu işte bende varım neden bayanlardan da ambulans şoförü olmasın düşüncesiyle katıldım. Şu an çok da mutluyum. Eğitimimiz çok güzel geçiyor” dedi.

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İHA

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