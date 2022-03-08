Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti
Erciyes'te kayak yapan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye edildi.
- 08.03.2022 16:54
- Güncelleme: 08.03.2022 17:02
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Erciyes’te kayak yapan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye edildi.
Kayseri Erciyes AŞ ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kayak yapan misafirlerine karanfil dağıttı. Erciyes AŞ pist güvenlik ve teleferik operatörleri, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı Bölgesi’nde bulunan pistlerde kadın kayakçıların Kadınlar Günü’nü kutladı.
Kadınlarda, çok mutlu olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN