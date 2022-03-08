Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Kayseri'de kadın jandarma personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı, Kadın Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.

PAYLAŞ
  • 08.03.2022 11:38
  • Güncelleme: 08.03.2022 12:40
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kadın jandarma personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı, Kadın Destek Programı’nı (KADES) tanıttı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı. Kadın jandarmalar, Ankara yol uygulamasına trafik denetimine katılarak, kadın yolculara karanfil hediye etti. Kadınların gününü kutlayan ekipler, vatandaşlardan da takdir topladı. Aldığı karanfil ile çok mutlu olduğunu söyleyen bir yolcu, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yolcu otobüslerinde seyahat eden kadınlara da karanfil veren kadın jandarma personelleri, KADES’i tanıtan broşürler de verdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Bakan Kurum ile projeleri görüştü

Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Bakan Kurum ile projeleri görüştü

Ülkü Ocaklarında gençler ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti

Ülkü Ocaklarında gençler ve ailelere ücretsiz rehberlik hizmeti

İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat: böbrek yetmezliği yapabilir

İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat: böbrek yetmezliği yapabilir

Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Başkan Cabbar: 'Mesleki eğitime kazandırma projesi hayırlı olsun'

Başkan Cabbar: 'Mesleki eğitime kazandırma projesi hayırlı olsun'

Kadınlar Günü'nün tarihçesi

Kadınlar Günü'nün tarihçesi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'ndan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Kocasinan Akademi'ye hayran kaldı

DAHA FAZLA
'Kırılmayan Bünyan fayı ve Kayseri'de beklediğimiz büyük bir deprem var'

'Kırılmayan Bünyan fayı ve Kayseri'de beklediğimiz büyük bir deprem var'

Başkan Büyükkılıç'tan kadın hakeme anlamlı jest

Başkan Büyükkılıç'tan kadın hakeme anlamlı jest

AK Parti Kadın Kolları'ndan '8 Mart' açıklaması

AK Parti Kadın Kolları'ndan '8 Mart' açıklaması

Vali Günaydın: 'Kayseri modeli oluşturarak çocukları bağımlılıktan kurtarabiliriz'

Vali Günaydın: “Kayseri modeli oluşturarak çocukları bağımlılıktan kurtarabiliriz”

Baro Başkanı Ali Köse: 'Yeni yasalara ihtiyaç var'

Baro Başkanı Ali Köse: “Yeni yasalara ihtiyaç var”