Kadın hırsızlar çelik kasayı çaldı

Olay, 30 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokaktaki bir ikamette meydana geldi. 3 kadın hırsız ev sahipleri evde yokken daireye girerek, içeride bulunan çelik kasayı çaldı. Ev sahibi kadın ertesi gün 15.00 sularında ev temizliği yaparken çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek, durumu eşine ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda binaya giren kadın hırsızların çelik kasaya örtü örtüp binadan çıkardığı görüldü.

Çelik kasada ruhsatlı silahların, 1 gram altın ve 1 çeyrek altının bulunduğu hırsızlık olayında, yaklaşık 10 bin lira değerinde maddi zararı bulunan ev sahibi, kadın hırsızlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.