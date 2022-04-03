Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özgün: 'Menopoz kanamalarının sebebi kanser olabilir'

Türkiye'de kadınlarda ortalama 45 yaş sonrasında görülmeye başlayan menopoz döneminde yaşanan kanamalar kanser belirtisi olabiliyor. Özel Tekden Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Gülcan Yazıcı Özgün, menopoz döneminde kanama görülmesi durumunda hekime başvurulması gerektiğini belirtti 

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  • 03.04.2022 14:14
  • Güncelleme: 03.04.2022 14:14
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özgün: 'Menopoz kanamalarının sebebi kanser olabilir'

Türkiye’de ortalama 45 yaş sonrası görülen regl kanamalarının durduğu menopoz döneminde yaşanan kanamalar, kanser belirtisi olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gülcan Yazıcı Özgün, menopoz döneminde kanama gören kadınların kanser olabileceğini ifade etti.
‘MENOPOZ DÖNEMİNDE KANAMA GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİME BAŞVURULMALIDIR’
Menopoz döneminde görülen kanamaların kanser belirtisi olabileceğine dikkat çeken Özgün, “Bir kadının bir yıl boyunca regl kanaması görmemesinden sonraki dönemine menopoz denir. Türkiye’de ortalama menopoz yaşı ise 45 yaş civarıdır.  Bu dönemdeki kanamalar bizim için çok önemlidir çünkü menopoz dönemindeki kanamaların yüzde 10’u yani her 10 kadından 1’i kanser olabilir. Bu yüzden menopoz döneminde gerçekleşen kanamalarda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR
Tedavi sürecinden de bahseden Özgün şunları ifade etti: “Menopoz döneminde kanama yaşayan ve bize başvuran bir hastayı öncelikle jinekolojik muayeneden geçiriyoruz. Rahim ağzına bakıyoruz, rahim ağzı kanser tarama testi yapıyoruz. Sonrasında rahim içinden biyopsi yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz; bunun için pipella diye bir alet kullanıyoruz ve poliklinik şartlar altında biyopsi alabiliyoruz veya uyutarak kürtaj şeklinde gerçekleştiriyoruz. Tanıya göre de tedavi uyguluyoruz.”

1ha

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