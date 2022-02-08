KADES yaygınlaşıyor

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, 2021 yılında 20 bin 399, 2022'nin ilk ayında ise 2 bin kadının Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indirdiğini söyleyerek, KADES ile başarılı sonuçlar elde ediliyor dedi.

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  • 08.02.2022 10:53
  • Güncelleme: 08.02.2022 10:57
KADES yaygınlaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, 2021 yılında 20 bin 399, 2022’nin ilk ayında ise 2 bin kadının Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) indirdiğini söyleyerek, "KADES ile başarılı sonuçlar elde ediliyor" dedi.

Özdemir, Kayseri’de koruyucu hizmetler bağlamında çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "2022 yılı içerisinde de uhdemizdeki hizmet birimleri ile beraber çalışmalarımıza kaldığımız yerden son sürat devam edeceğiz. KADES 2018 yılında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğümüz uhdesinde hizmete girdi. O günden bugüne kadar da gerek sosyal medyada gerek basınımızın gayretleri neticesinde ciddi bir ivme kazandı ve büyük bir farkındalık oluştu. Kayseri’de 2021 yılında ilimizde 20 bin 399 kadınımız KADES uygulamasını indirmiştir. 2022 yılı içerisinde son 1 ayda 2 bin kişi KADES uygulamasını indirdi. Şiddet mağduru ya da şiddete uğrama riski olan kadınlarımız bu uygulama çerçevesinde telefonlarına rahat bir şekilde KADES’i indirebilirler. Telefonlarında konumları açık olduğu takdirde kolluk kuvvetlerimiz marifetiyle direkt olarak kişi ile bağlantıya geçiliyor ve olay gerçekleşmeden büyük bir ihtimalle kolluk kuvvetleri marifetiyle zor durumda olan vatandaşımıza yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

KADES’in güzel bir uygulama olduğunu kaydeden Cüneyd Özdemir, "KADES güzel bir uygulama, başarılı sonuçlar elde ediliyor. Biz il müdürlüğü olarak da koruyucu ve önleyici hizmetler kısmındayız yani eğitim kısmındayız. Kolluk kuvvetlerimizde bu KADES uygulamasındalar. Hem Dünya Kadınlar Günü’nde hem de diğer eğitimlerimizde gittiğimiz her yerde 16 bölgemizde hem KADES uygulamamızı biz eğitim anlamında tanıtıyoruz hem de STK’larımıza, muhtarlarımıza, kanaat önderlerimize kadına yönelik şiddet noktasında eğitimlerimizi de devam ettiriyoruz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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