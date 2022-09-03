Kaçak tütün operasyonunda 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Jandarma komutanlığı ve JASAT ekiplerince kaçak sigara, kaçak makaron ve tütün satışı yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında; H.D. isimli şüphelinin kaçak makaron, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

H.D. isimli şüpheli, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 2 farklı adresinde ve kullanmakta olduğu aracında tütün ve narkotik tespit köpeği eşliğinde yapılan aramada, 28 bin adet bandrolsüz/kaçak boş makaron, 4 bin 800 adet bandrolsüz içerisine kaçak tütün basılmış dolu makaron, 40 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 1 adet EDS MATİC Marka makaron doldurmak için kullanılan dijital elektronik makina, 5 adet EDS Slime Marka Makaron doldurmak için kullanılan el tütün basım makinası ve poşetler içerisinde zulalanmış 285 adet sökülmüş/kullanılmış bandrol ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa fiyatının yaklaşık olarak 25 bin 750 lira olduğu belirlenirken, boş makaronlar Kayseri Gümrük Müdürlüğüne teslim edileceği, diğer tütün ürünlerinin ise imha edileceği belirtildi.

Olay ile ilgili ikametinde zor kullanılmadan yakalanan şüpheli H.D. ise gözaltına alındı.