Kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyede

Kayseri polisi tarafından 3 ilde düzenlenen kaçak telefon operasyonunda gözaltına alınan 1’i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışması sonucu 3 ilde operasyon düzenlendi. Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 100’ün üzerinde kaçak telefona da el konuldu. Operasyon kapsamında, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağı Gülük Mahallesinde bulunan bir otelde de arama yapıldı. Yapılan aramada çelik kasanın içerisinde bulunan kaçak telefonlara el konuldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin ise gözaltına alındıkları illerde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.