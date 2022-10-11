Kaçak bıldırcın avına suçüstü

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri yasa dışı av yaparak bıldırcın avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Tekkedağı Genel Avlağı’nda yakalanan şahısların av esnasında vurmuş oldukları 18 adet bıldırcına ekiplerce el konulurken, tüfeğinde takoz bulundurmayan bir kişinin tüfeğine ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Kaçak av yapan şahıslar hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun ilgili maddeleri gereğince tazminat ve idari para cezası uygulandı.