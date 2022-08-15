Kaçak bıldırcın avına suçüstü

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yaparak bıldırcın avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

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  • 15.08.2022 11:23
  • Güncelleme: 15.08.2022 11:48
Kaçak bıldırcın avına suçüstü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı av yaparak bıldırcın avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kayseri’nin ili Talas ilçesine bağlı Kepez Genel Avlağı’nda şahıslar; tüfekleriyle herhangi bir canlıya zarar vermeden ekiplerce yakalandı. Şahıslar haklarında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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