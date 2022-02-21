Kaçak avlanan 2 kişiye ceza

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Pazarören Genel Avlağında yasa dışı avlanan 2 kişi yakalandı. Şahısların av esnasında vurmuş oldukları 6 adet sakar meke kuşuna da el konurdu.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında bin 800 lira idari para cezası, 4 bin lira tazminat para cezası olmak üzere toplam 5 bin 800 lira para cezası uygulandı.