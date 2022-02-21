Kaçak avlanan 2 kişiye ceza
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza yazıldı.
- 21.02.2022 10:57
- Güncelleme: 21.02.2022 11:00
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Pazarören Genel Avlağında yasa dışı avlanan 2 kişi yakalandı. Şahısların av esnasında vurmuş oldukları 6 adet sakar meke kuşuna da el konurdu.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında bin 800 lira idari para cezası, 4 bin lira tazminat para cezası olmak üzere toplam 5 bin 800 lira para cezası uygulandı.
1ha
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