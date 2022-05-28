Kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. 

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  • 28.05.2022 10:38
  • Güncelleme: 28.05.2022 10:38
Kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışıyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ekipler tarafından kablo çaldığı iddiasıyla iki şüpheli takibe alındı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheliler, çaldıkları kablolarla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

1ha

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