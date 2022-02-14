Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda kablo çalan şüpheli A.D. olay yerinden kaçmaya çalışırken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli A.D. adli tabiplikte yapılan sağlık kontrolünden sonra adli makamlara sevk edildi.