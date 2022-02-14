Kablo hırsızı suçüstü yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kablo çalan şüpheli A.D.(31) kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
- 14.02.2022 14:21
- Güncelleme: 14.02.2022 14:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda kablo çalan şüpheli A.D. olay yerinden kaçmaya çalışırken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli A.D. adli tabiplikte yapılan sağlık kontrolünden sonra adli makamlara sevk edildi.
1ha
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