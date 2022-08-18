Jeoloji Mühendisi Özdemir: “Olası bir depremde 2008 öncesi binalara dikkat”

Kayseri’nin depreme hazır olmadığını belirten Özdemir, özellikle 2008 yılı öncesi yapılan binalara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Meydana gelen depremler, yaşadığımız kentin olası depreme ne kadar hazır olduğu sorusunu sorduruyor. Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, aslında depremlerin artmadığını, sadece devam ettiğini söyledi. Kayseri’nin de deprem fay hattı üzerinde olduğunu belirten Özdemir, “Türkiye ve dünyada aslında depremler artmıyor sadece devam ediyor. Bu faylar kendini tekrar eden yapıya sahipler. Her fayın belirli periyotlarla deprem üretme özelliği vardır. Mesela bir fay 20 yılda bir deprem üretme kapasitesine sahiptir. Türkiye’de ise 4 ana fayımız var. Birisi Kuzeydoğu Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı, Ecemiş Fayımız var Kayseri’nin de bulunduğu ve bir de Menderes Masifi var. Menderes fayı İzmir bölgesinde sürekli deprem üreten bir yapıya sahip. Kuzey Anadolu Fayı Türkiye’nin doğusunda başlayıp İstanbul, Çanakkale’de biten bir fay. Doğu Anadolu fayı da yine doğudan başlayıp Adana’dan çıkan bir fay, Doğu Anadolu fayının hemen üstünde Ecemiş fayı var” dedi.

‘KAYSERİ’DEN GEÇEN ECEMİŞ FAYI YÜKSEK DEPREM ÜRETME KAPASİTESİNE SAHİP’

Kayseri’yi de içine alan Ecemiş Fayı’nın yüksek deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, bulunduğumuz fayın 6,5 ila 7 şiddetinde deprem üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Özdemir konuyla ilgili, “Biz bu fayın tam üzerindeyiz, yüksek deprem üretme kapasitesine sahip bir fay. Ecemiş Fayı 6,5- 7 şiddetinde deprem üretecek bir fay. Ama bu 6,5- 7 üretecek diye kesin bir şey yok, daha az da üretebilir” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ’DE 2008 ÖNCESİ BİNALARA DİKKAT”

Kayseri’nin yapısal olarak depreme yeteri kadar hazırlıklı olmadığını vurgulayan Özdemir, “Kayseri depreme pek hazır değil. Özellikle yumuşak zeminli bölgeler depremde büyük risk teşkil eden bölgelerimiz. Zemin sağlam olmadığı için o zemine uygun binalar yapıldığını pek düşünmüyorum. Vatandaş, 2008 sonrası yapılan binaları deprem konusunda tercih etmelerini öneririm. Çünkü 2008 sonrası yapılan binalar, önceki yapılan binalara göre daha sağlam. Ama bu binaların nasıl yapıldığı da önemli. Zemin, depremin etkisini en fazla değiştiren faktördür. İnşallah rabbim büyük deprem göstermesin, küçük depremlerle faylardaki yük azalsın” diyerek sözlerini tamamladı.