Jandarmanın eğitim faaliyetleri sürüyor

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından özel bir şirket çalışanlarına, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın arttırılması amacıyla eğitim verdi.

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  • 14.09.2022 16:03
  • Güncelleme: 14.09.2022 16:03
Jandarmanın eğitim faaliyetleri sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından özel bir şirket çalışanlarına, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın arttırılması amacıyla eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın arttırılması amacıyla “Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosu ile çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler ile koordinasyon içerisinde ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyet kemeri, cep telefonu, alkollü araç kullanma, yaya önceliği, hız kuralları ve genel trafik konularında özel bir şirkette çalışan 110 personele bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, faaliyet çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı hakkında da bilgiler verildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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