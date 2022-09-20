Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

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  • 20.09.2022 10:40
  • Güncelleme: 20.09.2022 10:47
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda; Talas İlçesi Mevlana Mahallesi’nde şüpheli L.K.’nin ikamet ve aracında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı gereğince, narkotik köpek timi eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 1 kilo 21 gram uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda; şüpheli L.K. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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İHA

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