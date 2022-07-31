Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 31.07.2022 13:10
  • Güncelleme: 31.07.2022 15:50
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı araştırma ve çalışmalar sonucunda; Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde bir evde arama yapıldı. Yabancı uyruklu H.A. ve A.M.’nin ikamet ettikleri evde, narkotik köpek timi eşliğinde yapılan aramada; paketler halinde satışa hazır vaziyette 612 gram Afgan Macunu ve 94 gram metamfetamin uyuşturucu maddeleri ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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