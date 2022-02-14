Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

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  • 14.02.2022 16:25
  • Güncelleme: 14.02.2022 16:43
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Develi ilçesinde M.U. ve A.A.’nın üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar ve kubar esrarı öğütme aleti ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. ve A.A. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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