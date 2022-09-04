Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 04.09.2022 09:41
  • Güncelleme: 04.09.2022 10:20
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı araştırma ve çalışması yaptı. A.A.’nın Kocasinan ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., karakola götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı

3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı

Büyükşehir'den tek tık ile online hizmetler

Büyükşehir'den tek tık ile online hizmetler

Glütensiz Kafe 1 yılda 73 bin kişiyi ağırladı

Glütensiz Kafe 1 yılda 73 bin kişiyi ağırladı

Büyükkılıç'tan 10 bin öğrenciye 40 milyon TL'lik 'eğitim' desteği

Büyükkılıç'tan 10 bin öğrenciye 40 milyon TL'lik 'eğitim' desteği

Akdeniz'in su altı dünyasını keşfediyorlar

Akdeniz'in su altı dünyasını keşfediyorlar

Kayseri'de hırsızlara göz açtırılmıyor

Kayseri'de hırsızlara göz açtırılmıyor

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

4
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

5
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

Kayseri'de drift yarışlarına yoğun ilgi

Kayseri’de drift yarışlarına yoğun ilgi

DAHA FAZLA
Tarihi medresenin durumu içler acısı

Tarihi medresenin durumu içler acısı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

KASKİ'den Hacılar'a kanalizasyon hattı

KASKİ’den Hacılar’a kanalizasyon hattı

Enerji içecekleri kalp krizine sebep olabiliyor

Enerji içecekleri kalp krizine sebep olabiliyor

Başkan Çolakbayrakdar'dan diyabetli çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı

Başkan Çolakbayrakdar'dan diyabetli çocuklara iğnesiz sensörlü ölçüm cihazı