Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
- 04.09.2022 09:41
- Güncelleme: 04.09.2022 10:20
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı araştırma ve çalışması yaptı. A.A.’nın Kocasinan ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A., karakola götürüldü.
İHA
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