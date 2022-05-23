Jandarmadan ruhsatsız silah imal edilen eve operasyon

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah imal edildiği tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 23.05.2022 16:34
  • Güncelleme: 23.05.2022 18:44
Jandarmadan ruhsatsız silah imal edilen eve operasyon
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah imal edildiği tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesinde ikamet eden B.D.’nin ruhsatsız silah imal ettiği bilgisi alan jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ekiplerce evde yapılan aramalarda; 2 adet 9 mm. ve 1 adet 7.65 mm. çapında kurusıkıdan çevrilme ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet kurusıkı tabanca üst kapak takımı, 36 adet kurusıkı tabanca gövdesi, 27 adet av tüfeği fişeği, 4 adet açılmış halde namlu, 37 adet 7.65 mm. çapında fişek, 25 adet 9 mm. çapında fişek, 25 adet şarjör, 13 adet kabza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. ile birlikte evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam ettirileceği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Afyon gastronomide bizden bir adım önde'

Başkan Büyükkılıç: 'Afyon gastronomide bizden bir adım önde'

Jandarmadan ruhsatsız silah imal edilen eve operasyon

Jandarmadan ruhsatsız silah imal edilen eve operasyon

Halı sahadaki tartışma ölüm getirdi

Halı sahadaki tartışma ölüm getirdi

Kayseri'de final maçı için pankartlar asıldı

Kayseri'de final maçı için pankartlar asıldı

Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da lig karnesi

Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da lig karnesi

Sahte alkolden 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl hapis

Sahte alkolden 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl hapis

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
1 kilometrelik iftar sofrası

1 kilometrelik iftar sofrası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

DAHA FAZLA
Asayiş polisinden motosiklet denetimi

Asayiş polisinden motosiklet denetimi

Berna Gözbaşı: 'Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz'

Berna Gözbaşı: 'Kupanın bizim olmasını çok istiyoruz'

Kayseri'deki 'faul' cinayetinde ağabey ve kardeşi adliyede

Kayseri'deki 'faul' cinayetinde ağabey ve kardeşi adliyede

Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı

Büyükşehir-hayırsever işbirliğinde yeni bir projede daha imzalar atıldı

Kayseri Üniversitesi, 1. AR-GE Proje Pazarı'na 34 proje ile katıldı

Kayseri Üniversitesi, 1. AR-GE Proje Pazarı'na 34 proje ile katıldı