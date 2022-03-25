Jandarmadan ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri, ortaokul öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitimde eğlenceli anlar geçiren öğrenciler, akülü arabaları sürerek yaya geçitlerinde bekleyen yayalara yol verdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulamalı trafik eğitimleri devam ediyor. Develi ilçesindeki Selçuk Maşlak Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşan jandarma trafik ekipleri, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile öğrencileri buluşturdu. Okul bahçesini adeta trafik pistine çeviren ekipler, çocuklara uygulamalı olarak trafik eğitimi verdi. Akülü arabalara binerek trafik deneyimi yaşayan çocuklara, yaya geçitleri ve trafik ışıkları anlatıldı. Çocuklarda kullandıkları akülü arabalarla yaya geçitlerinde durarak, yayalara öncelik verdi.

Çocuklarını izleyen velilerle, uygulamadan çok memnun olduklarının altını çizerek, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.