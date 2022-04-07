Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde kablo hırsızlığı yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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  • 07.04.2022 13:45
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:37
Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde kablo hırsızlığı yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şahmelik mahallesinde meydana gelen olayda mahalle muhtarı İsrafil Çal, kabloların çalındığına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekiplerince, 34 TC 0677 plakalı otomobilde yaptıkları aramalarda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen kablo ele geçirilirken B.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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