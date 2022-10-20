Jandarmadan iş yeri hırsızına suçüstü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda faaliyette olmayan iş yerinden elektrik kablosu çalan 1 kişi suçüstü yakalandı.

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  • 20.10.2022 23:10
  • Güncelleme: 21.10.2022 08:12
Jandarmadan iş yeri hırsızına suçüstü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda faaliyette olmayan iş yerinden elektrik kablosu çalan 1 kişi suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Himmetdede Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından önleyici kolluk devriyesi yapıldı. Ekipler, devriye sırasında faaliyette olmayan benzinlikten bir şahsın yaklaşık 150 metre uzunluğunda kablo sökerek aracına koyduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından kabloları çalarken suçüstü yakalanan H.D., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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İHA

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