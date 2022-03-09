Jandarmadan araç denetimi

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit’in katılımıyla, bugün 14:00 – 15:00 saatleri arasında Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Kayseri – Develi il yolu (Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı) önünde trafik kontrolü yaptı.

Trafik kontrolünde sürücülere trafik kazalarının önlenmesi için hız, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği konulu bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Ayrıca kontrol noktasına gelen okul servis araçları da denetlenerek, öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.