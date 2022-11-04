Jandarma operasyonunda 620 litre sahte alkol ele geçirildi

Niğde'de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 620 litre sahte alkol ele geçirildi.

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  • 04.11.2022 15:56
  • Güncelleme: 04.11.2022 15:56
Jandarma operasyonunda 620 litre sahte alkol ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 620 litre sahte alkol ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Edikli beldesinde, içki imalatı ve satışı yapan şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda, bin 481 bandrol, 328 litre viski, 162 litre rakı, 105 litre votka, 25 litre etil alkol, 17 şişe malt aroma, 6 şişe anason aroma ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şüpheli şahıs da gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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