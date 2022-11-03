Jandarma, motosiklet sürücülerine eğitim verdi

Kayseri bazı ilçelerinde Motosiklet kazalarını önlemek amacıyla trafik jandarması tarafından, motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi. 

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  • 03.11.2022 17:49
  • Güncelleme: 03.11.2022 17:49
Jandarma, motosiklet sürücülerine eğitim verdi

Kayseri Kocasinan Mahzemin mahallesinde 3 Kasım tarihinde motosiklet kazalarını önlemek amacıyla trafik jandarması tarafından, motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verildi.
Eğitim, ‘Reflektif yelek giy, görünür ol’ kampanyası kapsamında 300 adet, Tomarza ilçesinde 50 adet, Develi ilçesinde 70 adet, Pınarbaşı İlçesinde 30 adet, toplam 450 adet reflektif yelek dağıtımı yapıldı.  Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan karayolu üzerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik jandarması tarafından tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

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