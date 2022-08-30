Jandarma itaat köpeği Rüzgar, bakıcısına kalp masajı yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerinde gösteri yapan jandarma itaat köpeği Rüzgar izleyenlerden tam not alırken, gösteride bakıcısına da kalp masajı yaptı. Rüzgar ayrıca, bakıcısının gösterdiği sayı kadar havladı, gösterilen matematik sorusunun cevabını da havlayarak verdi.

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  • 30.08.2022 13:14
  • Güncelleme: 30.08.2022 13:14
Jandarma itaat köpeği Rüzgar, bakıcısına kalp masajı yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerinde gösteri yapan jandarma itaat köpeği Rüzgar izleyenlerden tam not alırken, gösteride bakıcısına da kalp masajı yaptı. Rüzgar ayrıca, bakıcısının gösterdiği sayı kadar havladı, gösterilen matematik sorusunun cevabını da havlayarak verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir’de kutlama töreni düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın törene katılanların bayramını kutlayarak başladı. Törende Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı okçuluk, taekwondo ve jimnastik sporcuları gösteri yaptı.

Törende, Nevşehir JAKEM Komutanlığında görevli ’Rüzgar’ isimli itaat köpeğinin gösterileri de nefesleri kesti. Bakıcısı Uzman Çavuş Erdem Karakışla’nın tüm komutlarını yerine getiren Rüzgar, bakıcısına kalp masajı yaptı. Rüzgar ayrıca bakıcısının gösterdiği sayı kadar havlarken, gösterilen matematik sorusunun cevabını da havlayarak verdi.

Gösteri sonunda protokol üyelerini de bakıcısı ile selamlayan Rüzgar izleyenlerden tam not aldı.

İHA

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