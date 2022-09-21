Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 21.09.2022 16:01
  • Güncelleme: 21.09.2022 16:10
Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Molu Mahallesi’nde bağ evinden 2 adet bakır leğen, 3 adet bakır kazan ve 1 adet siyah renkli yıldızlı anahtarın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karışan şüphelilerin M.D. ve M.A. olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli 2 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, gözaltına alınan 2 kişinin, Molu ve Beydeğirmeni Mahallelerinde tren hattından empedans bond taşının parçalanması ve iletişim kablolarının kesilmesi olaylarını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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