Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Çiçek'e ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti. Valilik önünde Vali Çiçek tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra şeref defterini imzaladı.