Jandarma ekipleri traktörler römorklarına reflektör taktı

Jandarma ekipleri, traktörlerin karıştığı kazaları önlemek amacıyla Pınarbaşı ilçesinde traktör römorklarına 200 adet reflektör takarak sürücülerini bilgilendirdi.

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  • 05.05.2022 16:40
  • Güncelleme: 05.05.2022 16:48
Jandarma ekipleri traktörler römorklarına reflektör taktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Jandarma ekipleri, traktörlerin karıştığı kazaları önlemek amacıyla Pınarbaşı ilçesinde traktör römorklarına 200 adet reflektör takarak sürücülerini bilgilendirdi.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede özellikle gece saatlerinde traktörlerin karıştığı kazaları önlemek amacıyla çalışma başlattı. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pazarören Mahallesi’nde bulunan çiftçilerle buluşan ekipler 200 adet reflektörü traktör römorklarına takarak, sürücülere de trafik eğitimi verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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