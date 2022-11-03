Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor

Kayseri'de jandarma ekipleri, ölümlü trafik kazalarını önlemek amacıyla motosiklet sürücülerine 450 reflektif yelek dağıttı. Ekipler ayrıca, sürücülere trafikte dikkat etmeleri hususlar hakkında da bilgiler verdi.

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  • 03.11.2022 15:46
  • Güncelleme: 03.11.2022 16:00
Jandarma ekipleri ölümlü trafik kazalarını önlemek için yoğun mesai harcıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri, ölümlü trafik kazalarını önlemek amacıyla motosiklet sürücülerine 450 reflektif yelek dağıttı. Ekipler ayrıca, sürücülere trafikte dikkat etmeleri hususlar hakkında da bilgiler verdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verdi. Trafik jandarması ekipleri ayrıca, “Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol” kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücülerine Mahzemin Mahallesi’nde 300, Tomarza’da 50, Develi’de 70 adet ve Pınarbaşı’nda 30 adet olmak üzere 450 adet reflektif yelek dağıtımı yaptı.

Motosiklet sürücülerine yelek dağıtan İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Erkan Özçelik ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ender Kılıç da, sürücülere uyarılarda bulundu. Amaçlarının ceza yazmak olmadığını kaydeden Özçelik, sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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İHA

Kayseri Gündem
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