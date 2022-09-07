Jandarma ağustos ayında 8 suçtan 284 kişiye işlem yaptı

Kayseri'de jandarma ekipleri, Ağustos ayı içerisinde yaptıkları çalışmalarda 8 farklı suça karışan 284 kişiye işlem yapılırken, Huzur ve Güven uygulanmasında 6 bin kişi sorgulandı.

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  • 07.09.2022 13:31
  • Güncelleme: 07.09.2022 13:37
Jandarma ağustos ayında 8 suçtan 284 kişiye işlem yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri, Ağustos ayı içerisinde yaptıkları çalışmalarda 8 farklı suça karışan 284 kişiye işlem yapılırken, Huzur ve Güven uygulanmasında 6 bin kişi sorgulandı.

Kayseri Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı’nın Ağustos ayı içerisinde yaptığı çalışmaların istatistik bilgilerini paylaştı. Jandarma ekipleri, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’, uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘uyuşturucu madde bulundurmak’, ‘terör’, ‘izinsiz kazı yapmak’, ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ ve ‘yasa dışı bulunma’ suçlarından 284 kişiye işlem yaptı. Jandarma ekipleri ayrıca, çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 251 şahsı yakalarken, koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 23 aile hakkında ise “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan yasal işlem yaptı. Ayrıca, jandarma ekiplerinin il genelinde emniyet ve asayişin temini maksadıyla yaptığı Huzur Güven Uygulamasında 6 bin 731 şahsın sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 kişi yakalanırken, 343 umuma açık işyerinin de kontrolü yapıldı.

Yapılan açıklamada, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan çalışmaların, vatandaşlarında desteği ile sürdürüleceği belirtildi.

İHA

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