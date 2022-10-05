Jandarma 11 suçtan 279 kişiye işlem yaptı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından eylül ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 11 farklı suçtan 279 kişiye işlem yapılırken, bu kişilerden 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile kentte suça ve suçluya geçit vermiyor. Ekipler, ‘kasten öldürme’, ‘yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi 11 farklı suçtan 279 kişiye işlem yaptı. Bu şahıslardan 16’sı da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan dolayı yakalama aranması bulunan 306 şüpheliyi de yakalayan ekipler, çocuklarını dilendiren 24 aileye de işlem yapıldı.

Huzur Güven Uygulaması

Jandarma ekipleri tarafından kent genelinde yapılan Türkiye Huzur Güven Uygulamalarında ise 3 bin 618 şahsı sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakaladı. Ayrıca, 164 umuma açık yer ve işyerinin kontrolü de ekipler tarafından yapıldı.