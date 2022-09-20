JAK'ın nefes kesen operasyonu kamerada

Erciyes Dağı’nda üzerlerine kaya yuvarlanması sonucu 1 dağcının öldüğü, 1 dağcının da yaralandığı olayda, kurtarma operasyonunun görüntüleri nefes kesti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü İ.K. (42) ve U.B. (43) Erciyes Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Şahıslar inişe geçtiği sırada 3 bin 500 metre rakımdaki Hörgüç mevkiinde üzerlerine kaya parçaları düşmesi sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine JAK, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopter tarafından bulundukları yerden alınan İ.K. ve U.B. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde U.B.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, İ.K. ise yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kurtarma anları kamerada

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı da, jandarma arama kurtarma ekiplerinin dağcıların yanına ulaştığı ve kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı.