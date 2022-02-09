İyilik treni yardım elimizdir

Afganistan'da soğuk kış şartlarında zorluklar içinde hayatta kalma mücadelesi veren 23 milyon insana hayat vermek için Türkiye'den İYİLİK TRENİ  yola çıktı.

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  • 09.02.2022 14:15
  • Güncelleme: 09.02.2022 14:18
İyilik treni yardım elimizdir
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

46 vagondan oluşan, içinde 750 ton kadar acil yardım malzemesi bulunan tren, 27 Ocak 2022 günü Ankara Garından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı kalabalık heyet tarafından uğurlandı.
AFAD koordinatörlüğünde 11 sivil toplum kurumunun (Kızılay, İHH, Diyanet Vakfı, Yedi Başak Derneği, Beşir Derneği, Hayrat Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri, Verenel, Anda ve Umuda Koşanlar Derneği ve diğerleri) destek verdiği yardım treni, 4168 kilometre yol kat ederek Afganistan mazlumlarına ulaştı.
Türkiye insanının yardım eli olarak Afganistan'a ulaşan İyilik Treni,  ileri tarihlerde mazlum  Afgan halkını hayatta tutabilmek için seferlerine devam edecek.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; mazlum Afgan halkının yaralarına merhem olabilmek için yola çıkan iyilik elçisi trene destek veren, idarecilerimizden sivil topluma ve hayırsever insanımıza kadar tüm destekçileri tebrik ediyoruz. Tren seferlerinin devamı için elimizden gelen çabayı göstererek mazlum Afgan halkının yanında olduğumuzu İlan ediyoruz.
OYA ERSOY’U ŞİDDETLE KINIYORUZ
HDP İstanbul milletvekili Oya Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, geçmişteki devletimiz Osmanlı Devleti ve 1500 yıldan bu yana insana hayat ve erdem kaynağı olan yüce dinimiz İslam'a hakaretler yağdırdı.
Oya Ersoy, milletin meclisinde yaptığı konuşmada, mütedeyyin vekillere hitaben “Biz size niçin gerici diyoruz, biliyor musunuz, çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış dine dayalı toplum hayatını yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz bizim ne 500 yıl, ne de 1500 öncesine gitmeye niyetimiz yok” diyerek hem şanlı ecdadımız Osmanlı'yı, hem de yüce dinimiz İslam'a hakaret etmiştir.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; milletin vekili sıfatıyla Millet Meclisi'nde millete, tarihine ve dinine hakaretler ederek hukuku, vicdanı ve toplum değerlerini hiçe sayarak suç işleyen Oya Ersoy’u şiddetle kınıyor, milletten özür dilemeye davet ediyoruz. İşlediği suçun cezasız kalmaması için adli kurumları göreve davet ediyoruz
 

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