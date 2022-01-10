İYİ Partili Yücel: 'Kürsü Yerinde, Toplantı Meclis Salonunda'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz meclis toplantısında, kürsünün kaldırılması muhalefet partileri tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Son toplantıda konuşma kürsüsünün salondaki yerinde olması dikkat çekti. Konuyla ilgili İYİ Partili Yücel, “Bir önceki toplantı da biliyorsunuz kürsü yoktu yerinde. Başkana bilgi vermiştik ve bugün hem kürsü yerinde hem de büyükşehir belediye meclis salonunda toplantımızı gerçekleştirdik” diye konuştu.

49 gündem maddesinin değerlendirildiği yılın ilk toplantısında, belediyelerin imar planlarını değiştirdiklerine değinen Yücel, “Yeşil alanlar yok ediliyor. Yeşil alanlara sağlık ocakları tesis ediliyor. Vatandaşın bugün hoşuna gidiyor gibi olabilir ama vatandaşımızın ilerde kullanacağı yeşil alanlarını yok ediyoruz. Otopark alanlarımızın yok olduğunu gördük. Ve Sarız ilçemizin kırsal alan taleplerini belediye meclis üyesi iade etti. Bizim sahada gördüğümüz tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetemeyen bir şehir politikası. Bununla ilgili kırsal alan belirlemesinin en kısa zamanda büyükşehir belediyesinden geçmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın elektrikte indirimli fiyat, suda dörtte bir fiyat gibi kırsal alandan şehre göç etmesini engelleyecek önlemler almamız lazım dedik. Başkan bununla ilgili önlemlerini aldığını belirtti” dedi.