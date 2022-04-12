İYİ Partili Yücel: 'Kayseri'de neden pastırma festivali düzenlenmiyor?'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, kentin değerlerine sahip çıkılmadığını öne sürdü. Yücel, Kayseri'de neden pastırma festivali düzenlenmediğini sordu. 

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  • 12.04.2022 07:30
  • Güncelleme: 12.04.2022 07:30
İYİ Partili Yücel: 'Kayseri'de neden pastırma festivali düzenlenmiyor?'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan toplantıda belediyenin 2021 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla kabul edildi. 

Meclis toplantısı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’de neden pastırma festivali yapılmadığını sordu. 2021 yılı faaliyet raporunun onaylandığını anımsatan Yücel, “İYİ Parti olarak ‘kitapçıkta yazılan rakamlara takılmayalım’ dedik. Biz burada sosyalliği, festival eksikliklerini, üretimsizliği, kadın cinayetlerini, çocuklara olan baskıyı anlatmaya çalıştık. Biz, bölgede en azından ticari olarak, 2018 yılından beri bağıra bağıra söylediğimiz organik organize sanayi projemizin yapılabileceğini en ince ayrıntılarıyla anlattık” dedi.

“HAYVANCILIK İÇİN AYRILAN ALANIN TİCARETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YANLIŞ”

Hayvancılıkta geri kalındığını savunan Yücel, GES projesine isyan etti. Yeşilhisar’da hayvancılık için alınmış bir bölgenin ticarete, GES projesine dönüştürülmesine karşı olduklarını söyleyen Yücel, “Bu olaya şiddetle karşı çıktık. Çünkü hayvancılıkta çok geri kalmış bir Türkiye’den, Kayseri’den bahsederken, elimizde bunun için bulunan alanın ticaret için kullanılıyor olması hem bizi hem halkımızı tedirgin etmekte. Bunun haricinde çok önemli gündem maddeleri yoktu” diye konuştu.

1ha

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