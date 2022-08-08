İYİ Partili Yücel: “Bu ülkede yüzde 80 enflasyon var”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda 69 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, belediyelerin TEFE ve TÜFE üzerinden yapmış olduğu harcamalara itiraz etmediklerini söyledi. Yücel, “Belediyelerimizin TÜİK raporlarına göre ortaya gelen enflasyon oranlarına raporlarına artışlarına bir şey söylemedik. Ama biz aslında bunu Kocasinan üzerinden yüzde yüzde 62 oranında artışın anlamsız olduğunu söylemiştik. Yoksa bugün Büyükşehir Belediyesinin önümüze getirdiği bu büyük artışlarla aslında şunu kabul ediyorlar ki bu ülkede yüzde 80 enflasyon var. Yaptığımız bütçeyi biz hatalı yaptık tutturamadık yüzde 80 enflasyonu olduğu bir ortamda bütçe olarak biz bunu talep ediyoruz dediler. Biz de bunu enflasyonsuz ortamda ve şehrimizde yaşayan hemşerilerimizi hizmetin gitmesi, durmaması açısından İYİ Parti adına tabi ki kabul dedik. Ek bütçeyi biz belediyelerin nereye harcadıklarını yılsonu geldiğinde oturacağız bunları mutlaka kendilerine karşı eleştireceğiz veya eğer doğru harcandıysa herhangi bir yorum getirmeyeceğiz” dedi.

‘BİLAL ÖZDOĞAN BAŞKANLA TOPLANTIDA TATLI BİR ATIŞMA YAŞADIK’

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’la yaklaşık 4 yıldır yan yana oturduklarını ve Bilal Özdoğan’ın sadece Hacılar Belediyesiyle ilgili konuları dinlediğini söyleyen Yücel, İYİ Parti grubu olarak kendilerinin bütün ilçe sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Yücel, “Sadece orada müdahil oluyor ama biz İYİ Parti grubu olarak bütün ilçelerimizin sorularını kendi problemimiz, sorunlarımız ve kendi desteklerimiz olacak ki can kulağıyla hem dinliyor hem irdeliyoruz. Bunu cevaplamak durumundayız ama Bilal Bey bunu artık bir geleneksel hale getirdi. Sürekli benim bu konuları gündeme getirirken ‘öyle değil, böyle değil’ derken aramızda tatlı bir atışma oldu. Bu da olacak çünkü biz o maddeyi atladığımız zaman belki o bölgedeki halkımıza Bilal Bey bunun hesabını vermeyecek. Biz bunun hesabını vereceğiz. ‘Niye reddettiniz niye hayır dediniz niye itiraz ettiniz, niye etmediniz’ diyecekler. Onun için Bilal beyin diğer ilçelerimizin maddelerinde bana olan özel bir sözle takışmasını bertaraf etmek adına biraz sert geçti. Bütün Belediye Meclis üyeleri de bunu gördüler. Bundan sonra zannediyorum bir daha böyle benim konularıma müdahil olmaz. Ben de bütün ilçelerime şehrime yapılacak hizmetleri İYİ Parti adına dinleyip olumlu cevap vermek yanlışları varsa ikaz etmek üzerine kendimizi konsantre etmişiz. Sadece derdimiz Hacılar değil. Hacılar, 16 ilçemizden sadece bir tanesi, orayı da diniyoruz. O gerginliğe rağmen Hacılar’ın önümüze getirdiği ek bütçe artımına kabul demişiz” şeklinde konuştu.