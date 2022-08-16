İYİ Partili Yücel: “Biz şehre turist getirin dedik, mülteci getirdiler”

Turistlerin ekonomiye yaptığı etkiden söz eden Kazım Yücel, yaz turistinin 12 ay boyuna yayılması gerektiğini söyledi. Yücel, “Biz sürekli söylüyoruz ki, Kayseri’mizde festival yapalım. Biz sürekli tekrar ediyoruz ki, turist gelsin. Vatandaşımız, yaz dönemi gelen turistlerin pazarda nasıl bir canlılık yarattığını gördü. Ve esnaflarımız onlarla ekonomik bir toparlanma yaşadı. Bizim bunu 12 aya yaymamız lazım. Kapadokya’ya gelen turistin altyapı ile Kayseri’ye gelmesini sağlamalıyız. Kayseri’de olan tarihi kalıntılarımızı yabancılara, turistlere anlatalım” dedi.

Kayseri’de bulunan mültecilere parantez açan Yücel, vatandaşın onlardan ötürü rahatsız olduğunu dile getirirken, bazı bölgelerde de mülteci çoğunluğu olduğundan bahsetti. İYİ Partili Yücel, “Kayseri’ye son 8-10 yıldır gelen Suriyeli, Afganlı, İranlı kadar mülteci gelmedi. Kayseri’ye mülteci istemiyoruz. Şu an ki mültecilerin misafir olduğunu biliyoruz. Sanki kurtarılmış bir bölge gibi akşamları toplanarak oturan mülteci grupları var. Kayserili hemşerilerimiz onların yanından geçerken çekiniyor. Hatta o mahallenin önünden geçmiyorlar. Birçok vatandaşımız bunun ciddi bir problem olduğunu biliyor. Biz bu konuyu yetkililere açtığımızda da bu konuya girmek istemiyorlar. Bizim derdimiz Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndermek. Kayseri’nin neredeyse yüzde 10’luk nüfusu Suriyeli oldu. Artık Suriyeliler kendi kültürlerine göre yaşıyorlar. Suriyeli kişilerin burada, mahallelerde çıkardığı, tartışmalar, sıkıntılar var. Birçok yerde, hatta Yahyalı’da nüfusun ciddi bir bölümü Suriyeli olmuş. Bu kıymetli insanları memleketlerine göndererek, Kayserili hemşerilerimizi rahat ettirmeliyiz. Sanırım hükümet turizmi yanlış anladı. Neredeyse Kayseri’ye gelen Suriyelilerin tamamı, yerleşkeleri için gayret edildi. Türkiye’ye gelen Suriyeli, İranlı, Afganlı gibi mültecilerin neredeyse tamamı vasıfsız işkolu anlamında burada. Değerli Kayserili hemşerilerim, net ve samimi bir şekilde söylüyorum. Ben bu şehirde yaşıyorum, bu şehirde ölmeyi düşünüyorum. Şehrimizin Suriyelilerin işgali altında olmasından rahatsızım. Çok kıymetli bürokratlarımıza sesleniyorum. Biz bu şehre turist dedik, Suriyeli, İranlı, Afganlı demedik. Biz bu şehir için, Kapadokya’ya gelen turistlerin Kayseri’ye çekilmesinden bahsettik. Bizim bu söylemlerimizden sonra görüyorum ki, belediyelerimiz ufak tefek festivaller yapmaya başladı. Ufak tefek değil, gümbür gümbür festivaller lazım. Sanatçısıyla, eğlencesiyle, tanıtımıyla bu şehrin dünyaya tanıtılması lazım. Kayseri, sucuğuyla, pastırmasıyla, ürettikleriyle birçok insanın görmek isteyeceği bir şehir” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin tanıtımı konusunda da bürokratlara ve belediye başkanlarına çağırıda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Benim kadar gayret edin, sosyal medyalarınızda bazen Kayseri’mizin değerlerini paylaşın. Hiç olmazsa bürokrat eliyle, devlet eliyle yapılamayanları şahsi hesaplarınızdan yapın. Çünkü Kapuzbaşı’nda da insanlar, bundan 6 yıl önce turist kaynadığını söylüyor. Çevre ülkelerden insanlar gelebilirler. Bütün devlet kaynakları elinizde, billboardlara resimlerini asmayın, açılışlardan fazla bahsetmeyin. Ulusal kanallara devlet kaynağıyla, belediye kaynağıyla çıkıyorsunuz. Çıktığınızda bazen Kayseri değerlerini anlatın. Anlatmayınca gerçek turistin gelmesini engelliyorsunuz. Bu yaz döneminde Kayseri’de olan canlılığı 12 aya taşıyabilirsiniz. Esnafın yüzü güler, ekonomi kalkınır. Kayserimiz dünyanın tanıdığı bir şehir olur” diye konuştu.