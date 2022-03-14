İYİ Partili Yücel: “Belediyeler vatandaşların mağduriyetleri ile de yükümlü”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında bugün yapıldı. 55 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, toplantıyı değerlendirdi. Ulaşım ve ekmek fiyatlarına destek anlamında taleplerin olduğunu anımsatan Yücel, “Bu taleplerde vatandaşımız zorluk çektiği şu zor günlerde bizler de İYİ Parti ailesi olarak katkılar sağladık. İnşallah vatandaşımız İYİ Parti’nin bu bakış açısını görecektir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli gündem maddesi Talas Belediyesi’nin getirmiş olduğu büyük bir revizyon kararı oldu. Bunun incelenmesi 2 günde mümkün değil. Bu olayla ilgili birçok noktada gözümüzden kaçan ve vatandaşı mağdur edeceğini düşündüğümüz noktalar gördük. Vatandaşın her şeyi kıymetli. Sadece belediye kendisine çok katlı bir parsel çıkarmakla yükümlü değildir. Vatandaşların da mağduriyetleri olacaksa onlardan da yükümlüdür. Talas Belediyesi’nin yapılanlarını iyi planlanması için itirazlarımız oldu. Çünkü Talas’ımız bizim göz nuru bir ilçemiz. Gelecekte Talas’ımızın imarda hataya maruz kalmaması için çok dikkatli davrandık. Hobi bahçeli ile ilgili biz eski arkadaşların durumları ile alakalı sorular sorduğumuzda kendisinin yeni bir alan yapacağına dair bir açıklaması oldu. Yani şuan oturan vatandaşların bir müddet daha orada oturacağı izlenimleri oluştu. Çünkü olayı komisyonda tutuyorlar” diye konuştu.