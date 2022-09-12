İYİ Partili Yücel: “Belediye borçlarını 2-3 yıldır ödemiyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığından gerçekleşti. Toplantı sonrasından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, toplantının gündem maddelerinde çoğunlukla imar konularının yer aldığını söyledi. İmar ile ilgili konuların teknik olarak geçildiğini belirten Yücel, “İmarla ilgili konuları biz anlattığımız zaman teknik geçiliyor ama özünde şu var, bir vatandaşın tek parseli ile ilgili bir konuda değişikliğe gidilebiliyor. Aslında bu konuda kanun çok net ve açık, o mahallenin, o bölgenin, o adanın bir tamamının bütün hissedarların ifadeleri ile talepleri ile olursa geçirilebilir. Halkımızın bilmesi gerekir. Bir şahsa ait parseller ilgili tadilatlar yapılıyor ama bunlara kanun da cevaz vermiyor. Hukuken de uygun değil. Bunları net 2-3 maddede dile getirdik, cevapsız bir şekliyle, bu şekilde oyluyoruz diyorlar. Toplumun işi değil de şahısların işi hallediliyor izlenimi var. Böyle bir iddiamız yok çünkü, tek parsel dediğimizde belki de 4-5 kişi var ama değişiklik çok geniş şekliyle yapılmalı” şeklinde konuştu.

‘2 -3 YILDIR BORÇLARI ÖDEMİYORSUNUZ’

Büyükşehir Belediyesinin çok ciddi borçları olduğunu ve bu borçların görmezden gelindiğini iddia eden Yücel, “Belediyenin mali olan borçları ile ilgili önümüze bir madde geldi. Burada da sayın başkana sordum 2 -3 yıldır bu borçları ödemiyorsunuz. 2-3 yılın sonunda sigortaya veya maliyeye bu borçlara karşılık gayrimenkul veriyorsunuz ama 3 yıldır bunlar faizi ile birikerek gelen rakamlara dönüşüyor. Ve altından kalkılmayacak bir durumda. Bizim belediyemizin borçları var hem de 2-3 yıldır. Hem maliyeye hem sigortaya bunlara karşı elimizdeki camileri, okulları hazineye devredelim borçlarımızı da maliye düşsün diyorlar. Ben de diyorum ki Adalet Kalkınma Partili iktidar olmasa, AK Partili belediyeler de böyle borçlanmasa bu dediğiniz denklem hiç olmaz, hiçbir yerde yapılmaz. Kendilerine yönelik hizmetlerde bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞA ŞİRİN GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYORLAR’

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın gündeme getirdiği RTE Millet Bahçesi’ne yapılacak cami hakkında da konuşan Yücel, “Sayın Memduh Büyükkılıç’a bu hayırseverimiz kimdir, ne kadar para bağışlayacak ve bu hayırseverimizin eliyle mi para harcanacak yoksa farklı kurumlardan mı harcanacak? diye sordum. Kayseri’de Millet Bahçesi’nde cami açısından bir eksiklik görünmüyor. Millet Bahçesi’nde 14 tane mescit var. Tabi ki camimiz de yapılsın ama küçük ölçekte olsun, hayırseverimiz de ikna edilsin. Kayserimiz tekli eğitime hala geçemedi, bu tekli eğitime geçebilmek için hayırseverimiz camiyi biraz küçülterek daha fazla okul yaptırabilirdi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılardı. Ya da bu hayırseverimize izah edilebilirdi. Yine orada normal ölçekte bir cami planlanır ama çok ihtiyaç sahibi vatandaşımız var, çok işsiz kardeşimiz var. Yani bu insanlarımıza farklı sosyal yardımlar veya iş imkanları, fabrikalar kurulabilir. Eski taahhütlerini yaptırmamışlar bugün yeni taahhütlerle vatandaşa cami yapıyoruz, okul yapıyoruz diye şirin görünmeye çalışıyorlar. Ama hala rakam yok ortada, hala kimin ödeyeceği ile ilgili netlik yok ortada. Bu işe bir hayırsever dediler, yarın yarıdan fazlasını da Kayserili hemşerilerimize ödetirlerse hiç şaşırmam. Öyle de gidiyorlar” diye konuştu.