İYİ Partili Yücel: 'Banliyö tren hattı neden tamamlanmadı?'

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Sarıoğlan – Yeşilhisar banliyö tren hattı projesinin neden tamamlanmadığını sordu. 

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  • 13.06.2022 19:29
  • Güncelleme: 13.06.2022 19:29
İYİ Partili Yücel: 'Banliyö tren hattı neden tamamlanmadı?'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararları değerlendiren İYİ Parti Kayseri Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Toplantıda vatandaşı ilgilendiren maddeler yoktu. Ulaşımla ilgili bir yönetmelik vardı. Bu bizim vatandaşımıza dokunan en önemli unsurdur. Gözümüzden kaçmayan, belediyenin çek-kopyala-yapıştır yaptığı şeyleri, geçen ayda dile getirmiştim. Şu an daha dikkatli olacaklardır. Burası muhalefetin olmadığı, sadece iktidarın olduğu bir yer değil. Dolayısıyla önümüze getirilen maddeye dikkat edilmeli. Ulaşımla ilgili birçok madde vardı. Biz önerimizi sunduk, aktarma istasyonlarında vatandaşın ihtiyacını giderebileceği alanlar olmalı. Görme engelli kardeşlerimizin mağduriyetlerini gidermek için önerilerimiz oldu. Vatandaş, elindeki ulaşım kartına zam gelmeden önce yükleme yaptıysa bunun yeni fiyattan çekilmemesi gerek, dedik. Yine vatandaşlarımız için son otobüse koşarak yetiştiğinde ve baktığında kartında para yokken sorun yaşamaması adına ‘sonra ödeme, eksiye düşme’ olayından bahsettik. Eski Belediye Başkanının yapmış olduğu uygulamalarda Talas’tan, Farabi Caddesi’ne imar planı açılmıştı. 5 yıl öncesindeki karar bugün uygulanmıyor, ama planlara işlenmiş. Neden bunun üzerinde durulmadığını sorduk. Ayrıca doğudan gelen trenin, Sarıoğlan’dan önce Kumarlı mevkiinden aktarma istasyonuna, oradan da organize sanayiye giden iç hat trenlerinden sonra da İncesu’ya gidecek bir tren hattının oluşturulması için karar alınmıştı. Bu proje için devasa paralar harcanmıştı, bu projenin niye hayata geçirilmediğini sayın başkana sorduk” dedi.

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