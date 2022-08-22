İYİ Partili Özhan: “Yeni OSB Bünyan’a yakışır”

İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Kayseri’ye kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nin, Bünyan ilçesine yapılması gerektiğini söyledi. Özhan, Bünyan da dahil, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Akkışla ve Tomarza ilçelerinde yeterli iş sahası olmadığını dile getirerek yeni kurulacak olan Organize Sanayi’nin Bünyan ilçesine yapıldığı takdirde bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Özhan, siyasi parti ayırt etmeksizin bu konuda herkesin destek vermesi gerektiğini de vurguladı.

Organize Sanayi Bölgesi’nin Bünyan’a kurulduğu takdirde birçok ilçenin de fayda göreceğini belirten Özhan, “Bünyan ilçesinin başlıca problemi iş, aş, ekmek sahasının yeterince bulunmamasıdır. Yalnızca Bünyan değil, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Akkışla ve Tomarza da yeterli iş sahasının bulunmamasından kaynaklı günden güne göç veriyor. Kayseri merkezde ve batısında bulunan Organize Sanayi Bölgeleri ve bu bölgelerde nüfusu arttırmaktadır ve insan sirkülasyonunu canlı şekilde yaşatmaktayken bizim ilçelerimiz, Özellikle Kayseri’nin doğusunda kalan ilçeler yatırım alanlarının, sanayi kuruluşlarının olmamasından kaynaklı ekonomik çöküntüye maruz kalmaktadır. İlgili yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyorum; Bünyan’a bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması ve bahsettiğim diğer ilçelerin de bölge nüfusuna ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

‘BÖLGEDE SANAYİ KURULUŞU OLMADIĞI İÇİN GENÇLER ŞEHİR MERKEZİNE GÖÇ EDİYOR’

İlçede sanayi bölgesinin olmadığını ve bu yüzden gençlerin kent merkezine göç ettiğini söyleyen Özhan, “Bölgede sanayi kuruluşlarının olmaması, gençlerimizi iş aramak için Kayseri’ye göç etmeye zorlamakta ve köylerini, tarlalarını ve hayvancılıkla uğraşanlar ahırlarını terk etmek zorunda kalıyor. Biz bölgede kurulacak bir sanayi kuruluşunun ilçe merkezini ve köyleri canlandıracağını aynı zamanda çalışan gençlerin de ek faaliyetlerini yürütebilmelerine imkan sağlayacaktır. Bölgenin kurtuluşu için A,B,C partisi demeden herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kayseri’de kurulacak yeni Organize Sanayi Bölgesi’nin Bünyan ilçesine yakışacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.