İYİ Partili Kazım Yücel: “Yardımlar Kızılay ile değil, bölge belediye başkanıyla yapılmalı”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, belediye kaynaklarının Kızılay eliyle değil, o bölgenin belediye başkanları eliyle yapılması gerektiğini söyledi. İhtiyaç sahiplerini, yardıma muhtaç vatandaşları o bölgenin ilçe belediye başkanlarının daha iyi bileceğini ifade eden Yücel, “Biz Kızılay’ımızın yardım yapmasından yanayız. Her tarafa Kızılay’ın elini uzatması da mümkün olmayabilir. Ama ben belediye kaynaklarımızın Kızılay eliyle dağıtılması değil de belediye kaynaklarının o bölgedeki belediye başkanından daha iyi bilemezsiniz dedik. Yani o belediye Sarıoğlan, Bünyan, Tomarza, Develi her nereyse Kızılay ile değil de o bölgenin belediye başkanıyla istişare içerisinde olmalı. Çünkü yoksulu, ihtiyaç sahibini, sosyal hizmet beklentisi olanları o bölgenin belediye başkanından daha iyi bilmesi mümkün değil” dedi.

‘YARDIMIN HER TÜRLÜSÜNE VARIZ’

Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi arasından yapılacak iş birliği protokolü ile ilgili ek maddelerin meclise sunulmadığını aktaran Yücel, karara ret oyu verdiklerini söyledi. Yücel, “Böylesine bir proje, iş birliği anlaşması, bence Ankara eksenli ve bölgelerde yardımın Kızılay’ın devlet eliyle dağıtılacağı anlamına gelir. Devletin bir memuru Ankara’dan çıkıp gelip veya Kayseri’nin bir yerinden kalkıp gelip Yahyalı’nın bir köyündeki işsizi, ihtiyaç sahibini nereden bilecek demek istedik. Yoksa yardımlar konusunda Kızılay’ın yaptıklarını bir Türkiye biliyor, biz de biliyoruz. Tabi ki oda bizim bir devlet kurumumuz ama belediye şimdi seçime yakın birtakım çalışmalar yaparken devlet eliyle geliyor politikasını vatandaşın yerelde aldığı imkanlarla dağıttıracak ise bence bu konu biraz soru işaretliydi. Biz bunun komisyona gönderilmesi, komisyonda değerlendirilip o ekin içerisinde ne olduğunu görüp oylayalım demiştik. Ama belediye başkanvekili bugün buna da gerek duymadı. Ek madde diye bahsettikleri ve arkasında bir ek madde bulunmaması da manidardı. Belediye başkanı Kızılay’ın yetkilileriyle protokol yapsın, Kızılay bunu dağıtsın. Ama bu dağıtışın o bölgenin belediye başkanlarına da saygısızlık gibi geldi bize. O bölgenin belediye başkanları veya seçilmişleri oranın ihtiyaç sahiplerini daha iyi bilirler diye ifade ettik. Ama bu dediğimizi bir türlü anlatamadık, yardımın her türlüsüne varız. Kızılay’ın yaptığına da belediyemizin yaptığına da varız, ama bunun dağıtım şekli biraz manidar ve sıkıntılı geldi” şeklinde konuştu.

‘KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

İYİ Partili Yücel, konunun takipçisi olacaklarını ve ihtiyaç sahiplerinden gelecek şikâyet ve talepleri meclise sunacaklarını aktardı. Yücel, ”Bölgemizde ihtiyaç sahiplerimiz varken, onların mağduriyetleri varken Ankara eksenli burayı hiç bilmeyen birtakım memurlar tarafından bunların yapılması bence Kayseri adına sıkıntı doğurabilir. Ama takipçisi olacağız, bölgelerimizden gelen ihtiyaç sahipleri biz alamadık, bize ulaşan olmadı ifadelerini alırsak buradan bu mecliste başkanlara tabi ki soracağız. Kızılay değil, bölgenin belediye başkanları, bakın onlarda Adalet Kalkınma Partili, Adalet Kalkınma Partili bir iktidardayız. Lafımız ona değil ama Ankara’dan veya Kayseri’den gelen bir memur Sarız’ın bir yerindeki ihtiyaç sahibini nereden bilecek. Onun için biz o bölgenin belediye başkanlarıyla o protokol yapılsın dağıtılacaksa öyle dağıtılsın dedik. Yardımın her türlüsüne varız, sadece yöntem olarak yanlış geldi” dedi.