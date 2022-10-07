İYİ Partili Kazım Yücel: “Camii Kebir esnafı, kentsel dönüşüm belirsizliği nedeniyle sıkıntı yaşıyor”

Bölge esnafının kira, satış ve ticari anlamda sıkıntı yaşadığını vurgulayan Yücel, “Belediye meclisinde alınan kentsel dönüşüm kararı uygulanmaya başlanmalı. Ancak yerin altı, otopark olmalı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Camii Kebir Mahallesi’nde yaklaşık 2 buçuk yıl önce kentsel dönüşüm kararı alındığını anımsatan İYİ Partili Kazım Yücel, belirsizlik nedeniyle bölgede problemlerin olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 2,5 yıl önce bölgenin kentsel dönüşüm kapsamına alındığını anımsatan Yücel, “O kararda bizim itirazlarımız vardı. O itirazlarımız Camii Kebir kaldırılacaksa bunun altına otopark yapılsın demiştik. Bunu da Kayseri esnafımız, Kayseri’de yaşayan bütün araçlarla vatandaşlarımızın ne kadar elzem bir durum içerdiğini anlatmak için söylemiştik. Fakat bununla ilgili belediyemizden hala bir çalışma olmadığını en son belediye meclisinde yine gördüm. Gördüm ki altından tarihi eser çıkabilir kaygısıyla belediye bu anlamda çalışmaları tabana indirmek istemiyor. Bulunduğumuz bölgede aşağı yukarı 800 araçlık bir otopark planlamasıyla kentsel dönüşüm planlanmış. Biz kentsel dönüşüm planlamasını yaptıktan sonra buradaki esnaflarımız bize bir umutla bakmışlar, kentsel dönüşüm olacak, buradaki dükkanlar yenilenecek, yüksek katlı binalar hastane caddesine plase edilecek. Ve burada iki katlı bir planlama yapılacak diye söylenmişti” dedi.

‘VATANDAŞ UMUTLARINI YİTİRMEYE BAŞLADI’

Yücel, vatandaşların kentsel dönüşüm olacağından ve zamanının bilinmediğinden dolayı dükkanlarını kiraya veya satışa çıkaramadıklarını söyledi. Yücel konuyla ilgili, “Vatandaş bunları beklerken artık umutlarını yitirmeye başladı. 2 - 2 buçuk yıldır buradaki insanlar kentsel dönüşüme alınan bu nokta için dükkanlarını kiraya vermekte zorlanıyorlar. Belki cadde üzerinde dükkanlarda sıkıntı biraz daha az ama içeri doğru girdiğinizde vatandaş diyor ki kaç yıllığına kiralayacağım ben bilmiyorum. Bu insanlar bankaya gittiği zaman müracaat edince bankanın kentsel dönüşüm bölgesindeki olan yeri bankanın bakış açısı buranın ne olacağı belli değil, belki burada dükkânın var farklı yere gidecek, farklı bir şeye dönüşecek diye buraya kredi de çıkmıyor. Satış noktasında vatandaş diyor ki, kentsel dönüşüm 3 yıl sonra, 2 yıl sonra, 5 yıl sonra belki 10 yıl sonra başlayacak ama satacak olunca vatandaş buraya nasıl bir fiyat verecek, ben hangi dükkânı satacağım diye düşünüyor” şeklinde konuştu.

‘ESNAF BİTMİŞ DURUMDA, SIKINTI ÇEKİYOR’

Belirsizlik nedeniyle esnafların sıkıntı yaşadığını söyleyen Yücel, şehrin merkezinde olan Camii Kebir Mahallesi’nin kentsel dönüşümün tam anlamıyla yapılması gerektiğini kaydetti. İYİ Partili Yücel, “Bununla ilgili belediye bir karar aldı. Aldıysa bu kararı yerine getirsin, yapacaksa bunun üzerinde dursun. Yoksa buradaki esnafın durumu gerçekten sıkıntılı. Bir tabirle söyleniyor, ya baba bir hırsız tuttum, oğlum getir, gelmiyor, bırak gitsin, gitmiyor, gibi. Buradaki vatandaşlara aldığımız karar şu anda sıkıntı vermeye başladı. Burası Kayseri’nin tam da ortası. Kentsel dönüşüm tam anlamıyla yapılmalı. Alt tarafı yine tekrar ediyoruz otopark olmalı. Üst taraftaki yapılarda bir an önce hayata geçirilmeli. Esnaf bitmiş durumda, sıkıntı çekiyor. Ve bizzat söylüyor, Adalet ve Kalkınma Partisinin bulunduğu bir belediye iktidarda, biz senin yanında bunları söyleyemeyiz. Ama biz sana söylüyoruz, seçilmedin mi belediye meclis üyesi değil misin, İYİ Parti Kayseri’nin ana muhalefet partisi değil mi bunları dile getir diyor. Biz esnaflarımız adına aldığımız kararları ya hızlı bir şekilde yerine getirelim ya da bırakın yakalarını adamların kiraya versinler, satışını yapsınlar veya ihtiyacı olanlar bankaya gittiğinde kredi alabilecek duruma gelsin” şeklinde konuştu.