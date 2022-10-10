İYİ Partili Erhan Özhan: 'Özel okul öğretmenleri de indirimli karttan faydalansın'

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, özel eğitim kurumu, devlet kurumları, ücretli, kadrolu fark etmeksizin bütün eğitimcilerin aynı indirimli kart uygulamasından faydalanmasını istediklerini söyledi. 

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  • 10.10.2022 18:04
  • Güncelleme: 10.10.2022 18:04
İYİ Partili Erhan Özhan: 'Özel okul öğretmenleri de indirimli karttan faydalansın'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özhan, öğretmenlere tanına indirim kart uygulamasında eşitlik talep etti. Kadrolu öğretmenlere tanınan indirimli kart uygulamasını ücretli öğretmenler için de tanınması yönündeki teklifi 3 sene önce İYİ Parti olarak meclise sunduklarını anımsatan Özhan, “Bugün meclis gündemimizde kadrolu öğretmenlere ulaşımda tanınan indirimli kart imkanının ücretli öğretmenler için de tanınması yönünde bir madde geldi. Biz bu maddeyi oy birliği ile geçirdik. Fakat buradaki önemli nokta biz bu konuyu 3 senedir ısrarla dile getiriyoruz. 3 sene önce basın yoluyla 2020 yılında meclisimizde ve yine 2021 yılında meclisimizde bu konuyu İYİ Parti olarak sunmamıza rağmen o dönem kabul ettiremediğimiz konu bugün meclisimize getirildi. Biz muhalefetin yapıcı eleştirilerinin ve yapıcı tekliflerinin zamana bırakılmaksızın kabul edilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 ‘ÇALIŞANLAR AYNI REFAH DÜZEYİNDE BULUNAMAMAKTA’

Özel okul öğretmenlerinin de indirimli kart uygulamasından faydalanması gerektiğini vurgulayan Özhan, “Özel okullarda istihdam edilen öğretmenler de bugün ortalama asgari ücret alıyor diyebiliriz. Özel okulların ücretinden her ne kadar şikâyet etsek de, çalışanlar aynı refah düzeyinde bulunamamakta. Biz özel eğitim kurumu, devlet kurumları, ücretli, kadrolu fark etmeksizin bütün eğitimcilerin aynı indirimli kart uygulamasından faydalanmasını talep ediyoruz. Bunu da basın yoluyla yine şehrimize ve Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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