İYİ Partili Erhan Özhan, Kayseri’nin gürültü sorununun çözülmesini istedi

Kayseri Büyükşehir Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı. Toplantıda, İYİ Parti Meclis Üyesi ve Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, Kayseri’nin gürültü sorunu yaşadığını dile getirdi. Toplantının ardından konu hakkında konuşan Özhan, “Kayseri’nin akşamında, gecesinde huzur kalmadı diyebiliriz. Bugünkü meclis gündemi içerisinde bu konuyu Kayseri Büyükşehir vesilesiyle aslında konunun birinci derece muhatabı olan Valiliğimize ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletmiş olduğumuzu düşünüyorum. Kayseri’nin bırakın kenar mahallelerini en merkezi diyebileceğimiz, Köşk, Alparslan, Gültepe mahalleleri gibi yerleşim bölgelerinde parklar, ara caddeler, sokaklar, merkezler akşamın 10’undan gecenin 3’üne kadar yoğun bir gürültü ve araç sesiyle karşı karşıya. Maalesef bu konu yaz boyu devam etti ve çözüm bulunamadı” dedi.

‘KAYSERİ’NİN MAHALLELERİ HUZUR, SESSİZLİK İSTİYOR’

İYİ Partili Erhan Özhan, Vali Gökmen Çiçek’in Kayseri’nin huzuru konusundaki hassasiyetini bildiğini ve imkânı el verdiğince adımlar attığını söyledi. Özhan, Vali Çiçek’e seslenerek, “Ben yeni valimiz sayın Çiçek’in Kayseri’nin bir huzur şehri olmasındaki hassasiyetini biliyorum. Birçok kez bunu dile getirdiğini ve eline imkân geçtikçe bu konuda adım attığına şahit oluyorum. Ben buradan hem meclis hem de sizlerin vesilesiyle başta Kayseri Valiliği’miz olmak üzere bütün yetkililere tekrar çağrıda bulunuyorum; Kayseri’nin mahalleleri huzur, sessizlik istiyor. Kayseri huzur şehri tanımına artık uygun bir şehir olmak istiyor. Şehirde bunun çözümünü mahalledeki insanlara bırakamayız ve mahalledeki insanlar kendi çözümlerini üretmeye kalkarsa buradan bir huzursuzluk doğar, kavga ve ölüm doğar, maalesef istenmeyen olaylar doğar” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin huzuru konusunda yetkililerin bu sorunu duyduğunu ancak yeterince kulak kabartılmadığını söyleyen Özhan, “Ben Kayseri’nin marka değeri artırılmak isteniyorsa Kayseri halkının huzurlu bir şekilde parklarda çocuklarıyla aileleriyle yaşaması isteniyorsa Kayseri halkı akşam geç saatlerde rahat bir uykuya, yürüyüşe, park huzurunu yaşamak istiyorsa bu konunun ele alınması gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Bu, halkın bizden talebiydi ben bu talebin yetkililerce aslında duyulduğunu ama pek kulak kabartılmadığını düşünüyorum. Biz burada bu meseleyi yüksek sesle dile getirdik. Umarım gerekenler yapılır, umarım bütün parklarımız, sokaklarımız güvenlik kameralarıyla donatılır. Bütün park ve yollarımızda artık bu gürültüye sebep olanların önüne geçilebilir” dedi.