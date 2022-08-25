İYİ Partili Ataş, “İYİ Parti olarak hiçbir STK seçimine karışmayacağız”

Bu odalar kendi başkanlarını seçebilecek kapasitede insanlar ve o odalara gelen yöneticiler de bu odaların sorunları neyse o sorunlarla uğraşsınlar” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaptığı basın açıklamasıyla gündemdeki konuları değerlendirdi. Sivil toplum kuruluşu seçimlerini anımsatan Ataş, İYİ Parti olarak bu seçimlere hiçbir zaman müdahil olmayacaklarını söyledi. Ataş, “Biz İYİ Parti olarak hiçbir STK seçimlerine karışmayacağız dedik. Esnafsa, esnaf kendi başkanını kendi seçecek. OSB’de neler olduğunu hep birlikte gördük. Şimdi gördüğünüz gibi içinden çıkılamıyor. Bu odalar kendi başkanlarını seçebilecek kapasitede insanlar ve o odalara gelen yöneticileri de bu odaların sorunları neyse o sorunlarla uğraşsınlar. Siyaset yapacaklarsa buyursunlar herhangi bir siyasi partide siyaset yapsınlar yoksa bu işlere karışmasınlar dedim ve bu tavrımızı sürdüreceğiz. Bugün geldiğimiz noktada Şeker Fabrikasında yapılan genel kurulda ortalık karıştı, siyasiler burnunu soktuğu zaman da bunlar hep böyle olacak. Diğer tarafta Ticaret Odası seçimleri var, orada da duyuyoruz önce birileri çıkarttırılıyor, daha sonra el öptürülüp vazgeçiriliyor. Bunlar dedikodu mu, Kayseri’de bunlar konuşuluyor. İYİ Parti olarak buralarda hiçbir şekilde bizim adayımız şu diyerek aday çıkarmayacağız. İktidar olduğumuzda da çıkarmayacağız. Muhalefette de çıkarmıyoruz. Elbette bizim, İYİ Parti üyelerinin de gönlünden geçen birileri vardır, onlara gidip oy vereceklerdir. Emin olun ki o gün geldiğinde, 9 ay sonra onlarda rahatlayacak. Bugün onlarda öyle devam etsinler, bizim sadece onlardan isteyeceğimiz talebimiz, kendi üyelerinin sorunları neyse bize taşımaları ve bu sorunları çözmemiz için bizden talep etmeleri, bize baskı kurmaları olacak. Başka türlü onlardan hiçbir beklentimiz olmayacak ve kendileri rahat edecek, haklarını koruyacaklar” şeklinde konuştu.

‘BU MİSAFİRLİĞİN BİTMEYİP UZAMASINA KARŞIYIZ’

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde çok fazla Suriyeli çalıştırıldığına da işaret eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, gittiği her yerde Suriyeli gördüğünü söyledi. Suriyelilerin iş yeri satın aldıklarını da dile getiren Ataş, “Ben geçen haftamı tüm OSB’de geçirdim. İş adamlarıyla konuştum, gördüm. Suriyeliler çalışıyor. Suriyeliler iş yeri de satın alıyor. Kayseri’de de birçok iş yerleri var. Ben burada Suriyelileri suçlamıyorum. Suriyelileri suçlayarak, onları kendimize düşman edinerek, Türk milleti ile onları karşı karşıya getirmenin bir mantığı yok. Esas bu iklimi kim yarattı? Bu iklim nasıl yaratıldı? Biz onları suçluyoruz. Aslında Suriyeliler ülkesinden çıkmış gelmiş burada bir hayat kurmaya çalışıyor. Elbette ki geldiği yerde bir yaşam kuracaksa bunları yapacaktır. Ama bunlara bu kadar taviz verilmesine karşıyız. Bu misafirliğin bitmeyip uzamasına karşıyız. Her nasıl olacaksa bir şekilde geri gönderilmeleri gerektiğini düşündüğümüz için bunları söylüyoruz” ifadelerini kullandı.